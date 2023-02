Champions League: Guardiola sorgt für Rätsel - und blafft Reporter an

„Unser Trainer ist bekannt dafür, dass er eher einen Wechsel weniger macht, wenn das Spiel eng ist“, erklärte City-Star Ilkay Gündogan bei DAZN . „Ich glaube, er wollte den Spielfluss in den letzten 15 bis 20 Minuten nicht mehr beeinflussen, dementsprechend galt es für uns, das zu akzeptieren.“

Guardiola selbst reagierte auf die entsprechende Frage ziemlich barsch und blaffte den Reporter an: „Ich bin der Trainer und spiele, wie ich will. Ich entscheide, ob ich die Wechsel mache oder nicht. So einfach ist das.“