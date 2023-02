PSG - Bayern in der Champions League: Nagelsmann muss drei Stars opfern!

Bei neun Stars gibt es nach den Beobachtungen in den vergangenen Wochen so gut wie keine Zweifel: Yann Sommer, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Joao Cancelo, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Kingsley Coman, Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting werden von Beginn an erwartet.

Muss Davies auf die Bank?

Nagelsmann liefert bei Generalprobe System-Hinweis

Der Bayern-Coach wollte sich auf der Abschluss-Pressekonferenz am Montagabend im Teamhotel „Pullman Paris Tour Eiffel“ nicht in die Karten schauen lassen – schon gar nicht auf die Frage hin, ob er denn nun auf eine Dreier- oder Viererkette setze.

„Das ist schon entschieden“, sagte er nur. Es gehe ihm aber ohnehin mehr um die Raumaufteilung anstatt um die Grundordnung. Man müsse die Räume eng machen, um das Pariser Starensemble um Lionel Messi, Kylian Mbappé und Co. in Schach zu halten. Der Bayern-Coach: „Man kann in jeder Grundordnung sehr gut spielen und in jeder sehr schlecht.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)