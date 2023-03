Champions League: Bayern, Real, City? Dieser Gigant ist die CL-Schießbude!

Reals schwarze Serie

Allerdings reiht sich Spaniens Rekordmeister bei den Gegentoren in der laufenden CL-Saison am Tabellenende ein. Schon ganze achtmal zappelte der Ball im Real-Netz. Vom dritten Gruppenspieltag bis zum Achtelfinal-Hinspiel beim FC Liverpool hagelte es fünf Spiele in Folge, in denen nicht die Null stand.