Champions League: "Integrität des Wettbewerbs gefährdet" - Frankfurt-Ärger nach Fan-Ausschluss

Es ist ein Satz, der in der Fußball-Welt eine Erschütterung auslöst : „Das italienische Innenministerium wird eine Verfügung gegen die SSC Napoli erlassen, wonach dem Verein der Verkauf von Eintrittskarten an Anhänger von Eintracht Frankfurt für das Rückspiel untersagt ist.“

Der hessische Traditionsklub darf somit für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch, den 15. März , keine Anhänger mitbringen. Die insgesamt 2.700 Tickets, die dem Klub laut UEFA-Regularien zustehen, bleiben somit unberührt.

Reschke kritisiert italienische Behörden scharf

Philipp Reschke sitzt im Eintracht-Vorstand und ist für Fan-Angelegenheiten zuständig. Der Jurist weiß um die Brisanz dieser Entscheidung und kritisierte scharf: „Das ist ein einmaliger und erstmaliger Vorgang im europäischen Klub-Fußball. Ich nenne es einen traurigen Tag. Wir kommen damit zu dem Punkt, dass die Integrität des Wettbewerbs gefährdet wird. Dieser staatliche Eingriff in den Klub-Fußball ist dramatisch.“

Das Stadio Diego Armando Maradona bleibt somit komplett in Napoli-Hand. Die Eintracht wird bei dem Versuch, die 0:2-Niederlage zu drehen, ohne den eigenen Anhang auskommen müssen.

Eintracht-Fans sind geschockt nach Neapel-Urteil

Was er meint: Wenn Neapel damit durchkommt, könnte die Politik auch an anderen italienischen Standorten so vorpreschen. Das Argument, für die Sicherheit der Zuschauer könne nicht garantiert werden, ist rasch geäußert und schwer widerlegbar.