Champions League: Vor Bayern vs. PSG - Messi kämpft gegen München-Fluch

Die Vorzeichen für PSG stehen schlecht, aber auch Messi selbst wird keine guten Erinnerungen an München haben. Der frisch gebackene Weltfußballer hat nämlich noch nie in München gewonnen. (NEWS: Messi wird zum siebten mal gekrönt)

Dreimal war der Argentinier in München zu Gast, dreimal konnte er nicht gewinnen, damals noch mit dem FC Barcelona. Zweimal siegten die Bayern (2013, 2015), einmal trennten sich beide Mannschaften unentschieden (2009). Nicht zu vergessen ist außerdem die 2:8-Blamage von Lissabon 2020, die Messi mit Sicherheit noch nicht vergessen hat.

Immerhin bei den damaligen Heimspielen in Barcelona kann La Pulga auf Siege über die Bayern zurückblicken. Jedoch wird ihm das am Mittwoch (21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) nur wenig helfen, setzte es doch im Hinspiel in Paris eine 0:1-Pleite, bei der der 35-Jährige über die gesamte Partie blass blieb. (NEWS: Müller wart vor PSG-Rückspiel)