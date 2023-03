Chelsea-Legende enthüllt: Handgemenge vor Havertz-Elfmeter gegen BVB!

Als er Kai Havertz auf dem Spielfeld erblickte, huschte ein riesiges Lächeln über sein Gesicht. Freudestrahlend nahm er den deutschen Nationalspieler in den Arm, drückte ihn und klopfte ihm mehrfach auf die Schulter.

Havertz hatte im Achtelfinal-Rückspiel gegen Borussia Dortmund im entscheidenden Moment die Verantwortung übernommen. Und das, obwohl er nur kurz zuvor vom Elfmeterpunkt gescheitert war. (Der BVB in der Einzelkritik)

Da aber Spieler beider Mannschaften zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Strafstoß wiederholt.

Kommt sein Ausraster Can teuer zu stehen?

Havertz tritt nach seinem Fehlschuss noch einmal an

Havertz hätte nicht noch einmal antreten müssen. Er hätte in dieser nervlichen Extremsituation auch einem anderen Spieler den Strafstoß überlassen können.

So sah er nicht, wie Havertz den Ball cool zum letztlich entscheidenden 2:0 ins rechte Eck schob. Aber er hörte es: „Ich war begeistert, als ich das Gebrüll hörte.“

Das Selbstbewusstsein von Havertz in diesem Moment ist umso beeindruckender, weil es vor dem zweiten Strafstoß offenbar auf dem Rasen einen kleinen Disput darüber gab, wer denn nun der Schütze sein sollte.

Chelsea-Legende Cole: „Gab ein Handgemenge“

So erzählte es zumindest Joe Cole im englischen Fernsehen. „Wir hatten einen tollen Blick vom Studio aus. Es gab ein kleines Handgemenge darüber, wer ihn schießen würde“, sagte die Chelsea-Legende.

Nicht nur den einstigen Mittelfeldspieler erinnerte diese Coolness an Havertz‘ bislang wohl wichtigstes Tor im Trikot der Blues.

„Kai hat eine tolle Gabe in diesen großen Momenten. Wir haben ja schon gesehen, wie er im Champions-League-Finale den Siegtreffer erzielt hat“, meinte Cole. Havertz hatte im Endspiel 2021 gegen Manchester City das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg erzielt.

Hargreaves über Havertz: „Er war brillant“

Auch Owen Hargreaves war beeindruckt von der Kaltschnäuzigkeit des gebürtigen Aacheners. „Er hat wirklich Mut und Gelassenheit gezeigt“, sagte der ehemalige Bayern-Star in seiner Funktion als Experte bei BT Sport . „Er war heute brillant. Er liefert. Er hat in wichtigen Momenten echte Nervenstärke gezeigt.“

Rettete Havertz Potters Job?

„Natürlich sind wir sehr erleichtert“, sagte er bei Prime Video. „Ich glaube, hier war in den letzten Monaten viel Druck auf dem Kessel. Zu Recht, weil wir in der Liga viel verloren haben und wir in beiden Pokal-Wettbewerben ausgeschieden sind.“