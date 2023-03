BVB: Elfmeter-Wirrwarr bei Chelsea-Spiel - Havertz wiederholt Strafstoß

Nach einer Flanke von Ben Chilwell hatte BVB-Verteidiger Marius Wolf den Ball an den linken Arm bekommen. Die Pfeife von Schiedsrichter Danny Makkelie blieb zunächst stumm, ehe er nach VAR-Hinweis in der 53. Minute auf Strafstoß entschied.

Kai Havertz trat an, doch setzte den Ball an den rechten Pfosten. Wenig später entschied Makkelie auf Wiederholung. Grund: Einige BVB-Spieler waren zu früh in den Strafraum gelaufen.