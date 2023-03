Champions League: Bayerns Stanisic soll PSG-Star Mbappe stoppen

Müller über Stanisic: „Absolut bereit für die Aufgabe“

Stanisic sei „sehr verlässlich, er spielt - und das ist maximal positiv gemeint - seinen Stiefel runter, weiß, was er bringen muss, hat eine gute Geschwindigkeit, ist ein guter Fußballer, aber übertreibt es nicht und weiß, was seine Aufgabe ist“, sagte Nagelsmann.

„Er ist präsent, gallig in den Zweikämpfen, sehr schnell auf Strecke, fußballerisch gut und abgezockt“, sagte Müller über das Münchner Eigengewächs: „Die ganze Mannschaft weiß, was sie an Stani hat. Wenn er es einbringt, können wir froh sein.“ (NEWS: So kontert Müller die PSG-Ansage)