Pep-Wiedersehen! Müller-Wunsch wird erfüllt

Besonders ein Bayern-Spieler dürfte sich am Freitagmittag über das Los Manchester City gefreut haben: Thomas Müller. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

„Bei einem Weiterkommen treffen wir dann auf den Gewinner zwischen Benfica Lissabon und Liverpool. Ein Aufeinandertreffen mit Manchester City und meinem ehemaligen Trainer Pep Guardiola ist somit erst im Finale möglich. Hier kommen wir zu einer kleinen Müller-Mail-Insight: Seit 2016 wünsche ich mir schon ein Aufeinandertreffen gegen Peps Team “, schrieb der Mittelfeldspieler damals in seinem Newsletter „ Müller Mail “.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Müller freut sich auf Pep-Duell

Nun wird der Wunsch also erfüllt. Im Viertelfinale der Champions League treffen die beiden Favoriten aufeinander. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Haaland vs. FCB: "Rest sieht gegen ihn aus wie Tipp-Kick-Figuren"

Haaland vs. FCB: "Rest sieht gegen ihn aus wie Tipp-Kick-Figuren"

Lange ist es her, dass Pep Bayern verlassen hat, jetzt gibt es das erste Spiel gegen seine Mannschaft. Ich freue mich sehr darauf - und bin froh, dass wir das Rückspiel in München haben“, sagte er in einem Video.