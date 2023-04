Haaland-Wahnsinn geht weiter! City-Stürmer knackt nächsten Rekord - "Einfach ein Monster"

War die Torquote bei Borussia Dortmund schon beeindruckend, dringt Erling Haaland bei Manchester City in völlig neue Sphären vor.

Der Treffer des Norwegers zum 3:0-Endstand im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München war wettbewerbsübergreifend bereits sein 45. Treffer in dieser Saison - bei 39 Spielen.

Neben Haalands 30 Treffern in der Premier League stehen noch elf in der Königsklasse, drei im FA Cup und ein Tor im Ligapokal zu Buche.

„Jede Mannschaft muss diesen Spieler fürchten, denn er ist einfach ein Monster. Er ist ein Biest, Glückwunsch an Manchester City, dass sie ihn verpflichtet haben“, sagte der ehemalige Bayern-Stürmer Mario Gomez bei BT Sport .

Damit überflügelte Haaland die bisherigen Bestmarken von Mohamed Salah und Ruud van Nistelrooy für die meisten Tore eines Premier-League -Spielers in allen Wettbewerben während einer Saison.

Zur Erinnerung: Während der Ägypter in der Saison 2017/‘18 für den FC Liverpool 44-mal genetzt hatte, war dem Niederländer dieses Kunststück in der Spielzeit 2002/03 in Diensten von Manchester United gelungen.