Champions League: Müller reagiert nach Bayern-Pleite gegen Manchester City

Müller saß im Duell mit Ex-Trainer Pep Guardiola zunächst auf der Bank , der Nationalspieler wurde von Thomas Tuchel erst in der 80. Minute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 0:3 aus Bayern-Sicht.

Müller: „Nicht der Moment, aufzugeben“

Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch in der Münchner Allianz Arena. Dort brauchen die Münchner ein kleines Wunder - und die Unterstützung der Fans. Das weiß auch Müller. „Mit unseren Fans und dem besonderen Geist in unserem Stadion ist alles noch möglich.“