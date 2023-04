FC Bayern: Werden Upamecano und de Ligt zum Albtraum für ManCity-Stürmer Haaland?

Am Ende war Erling Haaland einfach eine Nummer zu clever.

Der Norweger nahm einen Pass von Marco Reus gegen die Laufrichtung von Verteidiger Dayot Upamecano an, stürmte in den Strafraum. Dort stoppte er abrupt ab, stellte seinen Körper rein.

Die Folge: Upamecano fiel auf den Hosenboden, konnte nur noch mit ansehen, wie Haaland die Kugel an Keeper Peter Gulacsi vorbei ins Tor schlenzte.

Upamecano-Wechsel zu Bayern

Es war das zwischenzeitliche 2:0 im Pokal-Finale zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig, an jenem Maiabend 2021, an dem die Schwarz-Gelben schließlich mit 4:1 triumphierten und besagter Haaland kaum zu stoppen war – zumindest nicht für Upamecano.

Der damals 22-Jährige wechselte wenige Wochen nach der Pokal-Schlappe zum FC Bayern, um den nächsten Schritt zu machen und künftig nicht mehr vor Haaland in die Knie gehen zu müssen.

Drei Pflichtspielsiege trug der Abwehrspieler gegen Haaland davon, einmal im Supercup, zweimal in der Bundesliga. Haaland gelang dabei nur ein Tor.

Upamecano mit Monster-Grätsche

Zum Vergleich: Als Upamecano noch im RB-Dress spielte, verlor er dreimal gegen den Norweger, war Zeuge, wie dieser insgesamt sechs Tore erzielte, unter anderem zwei in erwähntem Pokal-Finale.

Upamecano indes fiel mit einer Monster-Grätsche auf, als er über den halben Platz sprintete – mit einigen Metern Rückstand – und Haaland schließlich in letzter Sekunde am Torschuss hinderte.

Das Zeichen: So leicht wie früher, damals im Pokal-Finale von Berlin – so leicht geht es nicht mehr!

Haaland kann „nur im Verbund“ gestoppt werden

Nach anfänglichen Problemen, wie sie auch Upamecano in der vorherigen Saison erlebte, ist der Niederländer endlich bei seiner Top-Form angelangt.

Zeigt er das auch am Dienstagabend, wenn Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City spielt, dann haben die Münchner gute Chancen.

„Da wird auch Haaland an seine Grenzen kommen“

„Bayern kann ManCity in die Knie zwingen“, ist sich auch Tarnat sicher, der die beiden Haaland-Stopper als entscheidend dafür ansieht: „Upamecano und de Ligt sind in einer sehr guten Form, da wird auch Haaland an seine Grenzen kommen.“