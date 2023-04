Premier League: City schießt sich mit Haaland-Traumtor für Bayern warm

Doch das eigentlich Augenscheinliche an diesem Abend war das Tor zum 3:0! Jack Grealish, der in seinem dritten Spiel in Folge traf, bat sich für die Startformation gegen die Bayern an. Seine ansehnliche Leistung krönte der Engländer, indem er in der 68. Minute zu viel Platz auf der linken Außenbahn bekam und anschließend unbedrängt eine Flanke in die Mitte schlagen konnte - dort stand Erling Haaland.