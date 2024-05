FC Bayern: „Naiv“-Vorwurf wegen Rangnick

Wann stellt der FC Bayern seinen neuen Trainer vor? Diese Frage hat am Dienstag sogar das Remis im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid überlagert. Im Anschluss bestätigte Sportvorstand Max Eberl, dass es noch keinen Kontakt mit dem Österreichischen Fußball-Verband gegeben habe, bei dem Wunschkandidat Ralf Rangnick bis 2026 unter Vertrag steht.

Konkreter wurde später am Abend die Bild und berichtete, dass Rangnick beim FC Bayern seine grundsätzliche Bereitschaft hinterlegt habe, die Nachfolge von Thomas Tuchel anzutreten. Am Mittwoch solle es weitere Gespräche geben, um unter anderem Themen wie die Höhe der Ablöseforderung zu klären.

Dies stieß in Österreich auf Verwunderung. So berichtete der Kurier, dass solche Gespräche auf keinen Fall direkt stattfinden könnten, da Rangnick sich in Klagenfurt aufhalte, wo am Abend das nationale Pokalfinale zwischen Sturm Graz und Rapid Wien stattfindet. Auch sei Rangnick am Dienstag nicht vor Ort beim Bayern-Spiel gewesen.