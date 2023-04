Mané schlägt Sané: Zoffs beim FC Bayern von Robbens Feilchen bis zur Ohrfeige für Matthäus

Der handfeste Kabinen-Eklat beim FC Bayern nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City schlägt hohe Wellen, mit Spannung werden Reaktionen der beteiligten Spieler, des Trainers und der Bosse erwartet - eine Premiere ist der Vorfall dort jedoch nicht.

Beim deutschen Rekordmeister kam es bereits in der Vergangenheit zu einigen Aufsehen erregenden Auseinandersetzungen, bei denen die Kontrahenten teils auch mit einem Blauen Auge davonkamen. SPORT1 erinnert an Handgreiflichkeiten beim FC Bayern.

Bayern-Eklat: So trainierten Mané und Sané - Bosse beraten

Bayern-Eklat: So trainierten Mané und Sané - Bosse beraten

2023: Sadio Mané vs. Leroy Sané

Los ging‘s schon im Spiel: In der Schlussphase beschwerte sich Sané nach einem Missverständnis (Mané ging steil, Sané wollte vermeintlich kurz spielen) gestenreich beim Senegalesen.

Sadio Mané (l.) und Leroy Sané vom FC Bayern geraten während des Champions-League-Spiels bei Manchester City aneinander - und auch anschließend in der Kabine

Sadio Mané (l.) und Leroy Sané vom FC Bayern geraten während des Champions-League-Spiels bei Manchester City aneinander - und auch anschließend in der Kabine

In der Kabine ging‘s weiter: Mané wiederum kritisierte die Art und Weise des deutschen Nationalspielers. Lautstarke Diskussion, dann Handgreiflichkeiten - Mané traf Sané an der Lippe, diese ist geschwollen, soll sogar geblutet haben. Mitspieler mussten die Streithähne trennen.

2020: Jérôme Boateng vs. Leon Goretzka

Nach der zuvor letzten großen handgreiflichen Auseinandersetzung im Bayern-Team folgte das Triple - das wird im Fall Mané vs. Sané nicht der Fall sein, da die Bayern im DFB-Pokal zuletzt im Viertelfinale gegen den SC Freiburg rausflogen. Anfang 2020 gerieten Jérôme Boateng und Leon Goretzka aneinander .

Im Training ging Goretzka hart in einen Zweikampf mit seinem früheren Nationalmannschaftskollegen, der ihm daraufhin mit der Hand ins Gesicht schlug. Die beiden Kontrahenten räumten die Angelegenheit damals schnell aus der Welt und veröffentlichten später in den Sozialen Netzwerken Fotos des Friedens - mit Augenzwinkern.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

2019: Kingsley Coman vs. Robert Lewandowski

Die beiden Offensivstars sollen mit Fäusten aufeinander eingeschlagen haben und erst durch Jérôme Boateng und Niklas Süle getrennt worden sein. Da sie sich noch am gleichen Tag entschuldigten, kamen sie jedoch ohne Strafe davon.

Nur wenige Tage später liefen beiden in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf auf, Coman erzielte zwei Tore . Lewandowski kommentierte mit einem Augenzwinkern: „Es ist alles okay. Ich freue mich, dass er zwei Tore geschossen hat.“

2012: Franck Ribéry vs. Arjen Robben

In der Halbzeitpause des Champions-League-Spiels gegen Real Madrid im April 2012 schlug der Franzose dem Niederländer ins Gesicht. Das Ergebnis: ein Veilchen für den Mann mit der Tormusik „Tulpen aus Amsterdam“.

Das Halbfinale gegen Real wurde zwar gewonnen, das Endspiel 2012 in der heimischen Allianz Arena gegen den FC Chelsea aber zum Trauma. Letztlich aber wurde alles gut: zwischen Ribéry und Robben - und für den FC Bayern mit dem Triple-Triumph 2013.

2002: Bixente Lizarazu vs. Niko Kovac

2002: Sammy Kuffour vs. Jens Jeremies (vs. Thorsten Fink)

Im November 2002 flogen im Training an der Säbener Straße zwischen Samy Kuffour und Jens Jeremies die Fetzen.

Als Teamkollege Thorsten Fink dazwischen ging, soll er Kuffours Faust abbekommen haben. Der Ausraster des Publikumslieblings war womöglich auch eine Reaktion auf das enttäuschende Vorrunden-Aus in der Champions League. Der Zoff entpuppte sich später als reinigendes Gewitter. Denn die Bayern blieben 16 Spiele in Folge ungeschlagen, wurden am Saisonende Meister und Pokalsieger.