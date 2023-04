Real Madrid kocht Chelsea ab und steht im Halbfinale der Champions League

Der Titelverteidiger hat an der Stamford Bridge den FC Chelsea mit 2:0 (0:0) bezwungen, das sich zwar redlich mühte, mehr Spielanteile hatte, aber vor dem Tor viel zu harmlos war.

Als die Blues in der zweiten Halbzeit immer wieder auf das Führungstor drängten, stellten die Königlichen ihre Abgezocktheit eindrucksvoll unter Beweis: Hinten wurde alles weggebügelt, vorne verwandelte Rodrygo nach Vorarbeit von Vini Jr. in der 58. Minute eiskalt. In der 80. Minute war es dann wieder der 22 Jahre alte Brasilianer, der den Sack zumachte.