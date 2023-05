Champions League: City "vernichtet" Real: "Diese historische Demütigung wird Folgen haben"

Vor allem, weil die Citizens um Doppelpacker Bernardo Silva, Kevin De Bruyne und Erling Haaland eine Meisterleistung im heimischen Etihad-Stadion ablieferten. Die Presse würdigt Pep Guardiolas Mannschaft als „die beste der Welt“, die Real „in Grund und Boden spielte“.

Aber auch Kritik an den Königlichen bleibt nicht aus. „Man kann nicht jedes Mal gewinnen, aber man kann auch nicht so verlieren“, heißt es, während von einem „rostigen Madrid, nicht dem echten Madrid“ geschrieben wird.

SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen.

Spanien:

Marca: „Tracht Prügel, die wehtun. City vernichtet den Champion. Keine Spur von Madrid, das an diesem schicksalhaften Abend kaum in Erscheinung trat. Es gab keinen Kampf. Pep Guardiolas Manchester City besiegte den König von Europa mit Stil. Mit Fußball, Intensität, Ordnung und Talent besiegte es eine Mannschaft von Real Madrid, die nicht einmal mithalten konnte. City war ein Wirbelsturm, der jede Mannschaft weggeblasen hätte, selbst eine mit elf Rüdigers. Ancelotti ging ein Risiko ein, indem er den deutschen Innenverteidiger nicht einsetzte – und man kann nicht sagen, dass das schlecht war. Natürlich auch nicht gut. Aber das spielte keine Rolle.“

AS: „Zum Heulen! Die weiße Fahne wird für einige Tage auf halbmast wehen. Es gibt nichts, das Madrid mehr ärgert, als einen Pokal zu verlieren, den sie als ihr Eigentum betrachten. Noch mehr, wenn sie es mit verschränkten Armen tun, bei einer dieser Niederlagen, die Konsequenzen nach sich ziehen. Was letzte Saison hätte passieren sollen, ist diese Saison eingetreten. City hat Madrid in einem Spiel, das die fußballerische Differenz zwischen beiden Mannschaften verdeutlichte, in Grund und Boden gespielt. Es besteht kein Zweifel, dass Guardiolas Mannschaft in jeder Hinsicht die beste der Welt ist. Man kann nicht jedes Mal gewinnen, aber man kann auch nicht so verlieren.“

El Mundo: „Im Etihad verabschiedete sich das Real Madrid von Luka Modrić, Karim Benzema und Toni Kroos aus der Champions League. Das Real Madrid von fünf Europapokalsiegen in acht Spielzeiten, das historische Real Madrid, das Real Madrid der Zukunft von Vinicius, Rodrygo, Camavinga und Valverde. Mit einer Explosion, wie sie in der jüngeren Geschichte selten zu sehen war. Die Madrilenen wurden von einem überlegenen City, angeführt von Bernardo Silva und unter der Führung von Guardiola, mit 4:0 bezwungen. Es gab kein Wunder, denn Wunder sind Wunder, weil sie nur einmal – oder einmal pro Saison – geschehen.“

El Páis: „Das schüchternste Madrid seit Jahrhunderten dankte in Manchester vor einem überwältigenden City ab, das ihm eine historische Lektion erteilte. Ein rostiges Madrid, nichts im Vergleich zu dem echten Madrid, das Europa terrorisiert. Real war überall, nur nicht in Manchester.“

Sport: „Bye, bye, Real Madrid! Manchester City hat bestätigt, dass der Moment gekommen ist. Eine Mannschaft von Real Madrid, die in den letzten fünf Jahren im Glanz erstrahlte, kniete vor der englischen Mannschaft in einem Spiel, das als Wendepunkt für beide Seiten angesehen werden sollte. Die Blancos werden sich gebührend von einer großartigen Generation verabschieden. Sie waren eine Puppe – vor allem in der ersten Halbzeit, in der City sie misshandelte. Mit vier Toren gegen den Titelverteidiger, der seit 2014 fünfmal gewonnen hat, ins europäische Finale einzuziehen, ist etwas, das man nicht jedes Jahr sieht. Es ist unbestreitbar, dass diese historische Demütigung dem Image von Real Madrid in Europa schadet und daher sicherlich Folgen haben wird.“

Mundo Deportivo: „Diesmal gab es kein Wunder von Real Madrid. Gegen Manchester City, das der Mannschaft von Ancelotti vom Anpfiff weg weit überlegen war, gelang ihnen nicht einmal annähernd etwas. Das Desaster, das Real Madrid im Etihad erleben sollte, war von Beginn an offensichtlich. Nach dem 1:0 knallte Madrid einen Ball an die Latte. Es sah so aus, als würde das Spiel ausgeglichen werden, aber das war eine Fata Morgana. Die erste Halbzeit war für Real Madrid ein Albtraum, denn Istanbul entfernte sich immer mehr. Real Madrid hat sich mit einer seiner schlimmsten Niederlagen im Europapokal aus seinem Lieblingswettbewerb verabschiedet. Eine vernichtende Niederlage in Manchester, die der Madridismo nie wird vergessen können.“

England:

The Sun: „Das war nicht nur ein Halbfinalsieg für Pep Guardiolas Manchester City. Es war ein Abend, an dem eine siebenjährige Regentschaft ihren Höhepunkt erreichte, an dem Perfektion zu erahnen war und an dem der unmögliche Traum vom Triple zu einer wahrscheinlichen Wahrscheinlichkeit wurde. Hier wurde Real Madrid – 14-facher Champions-League-Sieger und Guardiolas erbitterter Rivale seit seiner Zeit in Barcelona – auf Trainingshütchen reduziert.“

The Guardian: „Manchester Citys unerbittliche Kraft zermalmt Real Madrid. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat die Perfektion einer fein geführten militärischen Kampagne, die Perfektion von Reichtum und Stärke.“

The Independent: „Das ist der Höhepunkt, auf den Pep Guardiola hingearbeitet hat. Ein Punkt, auf den der europäische Fußball schon lange zusteuert. Manchester City hat zwar noch nicht die Champions League oder das Triple gewonnen, aber die schwierigste Aufgabe, den Titelverteidiger auszuschalten, wurde mit einem 4:0-Sieg gemeistert. Die erste halbe Stunde war vielleicht Guardiolas schönstes Spiel in Europa und vielleicht das beste, das je ein englischer Verein auf dieser Bühne gezeigt hat. Ausgerechnet Real Madrid wurde gedemütigt. Inter wird fast ein Wunder brauchen, um sie zu schlagen, so gut ist City. Das ist der Grund, warum so viele dieses Spiel als das echte Finale bezeichnet haben. City hat Istanbul ohne großen Kampf erreicht.“

Daily Mail: „Man City entthront die europäischen Aristokraten und schafft eine neue Ordnung. Im Viertelfinale war es Bayern München, das aus dem Weg geräumt wurde. Am Mittwoch war es der 14-malige Sieger dieses Wettbewerbs, Real Madrid, der demontiert wurde.“

Italien:

La Gazzetta dello Sport: „Guardiolas Symphonie erschütterte Real Madrid, das nach einem 1:1-Unentschieden im Bernabéu im Etihad mit 0:4 verlor und von einer kolossalen ersten Halbzeit von Manchester City überwältigt wurde. 2022 hatte sich Real mit 6:5 durchgesetzt, 2023 unterlagen sie mit 1:5.“

La Repubblica: „Guardiola dominiert Ancelotti und zieht gegen Inter ins Finale der Champions League ein. An diesem Mittwoch, dem Mittwoch der Löwen, hat Manchester City nicht nur Carlo Ancelottis Real Madrid in die Knie gezwungen, sondern auch ein neues Gesetz im Fußballdschungel durchgesetzt: Heute ist das Team von Pep Guardiola offiziell das stärkste von allen.“

Frankreich:

L‘Équipe: „Manchester City nahm eine fulminante Revanche und torpedierte Real Madrid mit 4:0, nach einem brandheißen Abend im Etihad und einer ersten Halbzeit wie ein Zauber. Die Engländer werden im Finale gegen Inter am 10. Juni in Istanbul als Favorit antreten.“

