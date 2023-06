ManCity-Star Akanji vor Champions-League-Finale: "Musste mir den einen oder anderen Spruch anhören"

ManCity-Star Manuel Akanji hat vor dem Finale der Champions League in Istanbul über seine Anfangszeit bei den Citizens ausgepackt.

„Ich bin mir treu geblieben, habe in jedem Training Gas gegeben und versucht, in jedem Spiel meine bestmögliche Leistung abzurufen, um den Trainer und meine Mitspieler von mir zu überzeugen. Mein Ziel, sich von Spiel zu Spiel zu verbessern, habe ich geschafft“, erklärte der 27-Jährige beim Blick .

Dass er früher einmal Fan von Erzrivale Manchester United gewesen war, sei unter den Spielern Team zunächst gar nicht aufgefallen, aber „im Staff gibt es einige Leute, die in Manchester aufgewachsen sind und die früher mit United mitgefiebert haben. Ich musste mir auch schon den einen oder anderen Spruch anhören“, sagte Akanji.

Akanji: „Schon sehr speziell“

Was genau hinter den Kulissen passiere, wolle er aber nicht verraten: „Was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. Sie ist unser Tempel.“