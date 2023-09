Champions League: PSG-Star Dembele vor brisantem Wiedersehen mit dem BVB

Ousmane Dembélé kann es kaum erwarten. Zum zweiten Mal seit seinem Streik im August 2017 nach knapp einem Jahr bei Borussia Dortmund, als er unbedingt zum FC Barcelona wechseln wollte, trifft er wieder einmal auf die Schwarz-Gelben (Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER). Erstmals dabei im PSG-Trikot.

Doch nicht nur die Tatsache auf den BVB zu treffen, sorgt beim 39-maligen französischen Nationalspieler für Extra-Motivation. Auch die Pfiffe der Anhänger von Paris Saint Germain am vergangenen Freitag bei der Heim-Niederlage gegen OGC Nizza (2:3) im heimischen Prinzenpark sollen ihn noch heißer machen, damit er an diesem Dienstagabend richtig Gas gibt.

Am Freitag irritierte Dembélé das Publikum durch seine eklatanten Schwächen im Abschluss: „Ous vermittelt immer wieder den Eindruck, dass er im gegnerischen Sechzehner zu lange überlegt“, urteilt der Ex-Bremer Ludovic Obraniak (August-Dezember 2014), heute TV-Experte bei Amazon Prime France, bei SPORT1.

Obraniak weiter: „Gegen Nizza hatte er mehrere glasklare Gelegenheiten, um ein Tor zu erzielen, aber er wusste nicht, ob er besser mit links oder mit rechts schießen sollte. Das war schon immer sein größtes Problem. In dieser Hinsicht hat er sich nicht wirklich weiterentwickelt.“

Ex-PSG-Star lobt Dembélé: „Ist erwachsener geworden“

In seiner Heimat haben sich die meisten Fans und PSG-Beobachter über seine große Rückkehr in die Ligue 1 gefreut, nachdem er durchwachsene sechs Spielzeiten in Katalonien verbracht hat. 2022/2023 war sicherlich seine konstanteste sowie solideste Saison, auch weil ihm sein Körper für längere Zeit keine Probleme bereitete.

„Dembélé ist definitiv erwachsener geworden“, meint Jérôme Rothen, der zwischen 2004 und 2009 das PSG-Trikot trug, und ergänzt: „Er übernimmt viel mehr Verantwortung als früher. Auch in der Équipe Tricolore, wo die Konkurrenz besonders groß ist, hat er momentan die Nase vorn. Er ist gesetzt, was ihm viel Selbstvertrauen gibt. Nun bin ich gespannt, ob er in der Lage ist, PSG in der Champions League weit zu führen. Es wird wohl nicht einfach, weil er spät kam, die Vorbereitung bei Barca durchlief und eigentlich noch Zeit benötigt, um sich an sein neues Teams anzupassen. Aber er sollte sofort liefern, weil diese Gruppenphase wahnsinnig stark besetzt ist.“

Neben Borussia Dortmund heißen die Gegner AC Mailand und Newcastle. Gegen den deutschen Vize-Meister soll Dembélé zusammen mit Kylian Mbappé und Randal Kolo Muani für viel Wirbel in der wackligen Dortmunder Defensive sorgen.