"Alles ist möglich für diesen Jungen" - Eigengewächs erobert die PSG-Herzen

Beim 3:0-Erfolg von Paris Saint-Germain gegen den AC Mailand in der Champions League stach ein junger Franzose wieder einmal besonders heraus: Nicht Kylian Mbappé ist gemeint, sondern Warren Zaire-Emery. Der 17-Jährige spielt seit dem Sommer 2022 in der Profimannschaft des Pariser Klubs und zieht seitdem immer häufiger die Aufmerksamkeit auf sich .

Nach dem jüngsten Erfolg der Pariser überschlugen sich die französischen Medien mit Lob auf den jungen Spielmacher. L‘Équipe schrieb: „Warren Zaire-Emery, 17 Jahre alt und schon ein ganz Großer“ und Le Parisien titelte: „Zaire-Emery, König der entscheidenden Pässe“. Auch die UEFA hat seine Fähigkeiten erkannt und seine Leistung nach dem Spiel mit dem „Man of the Match“-Award belohnt.

Thierry Henry hat in seinem Amt als Trainer der französischen U21-Nationalmannschaft Zaire-Emery zum Kapitän ernannt und fand auch nach dem Spiel gegen Milan lobende Worte für den aufstrebenden Mittelfeldspieler: „Warren hat seine Familie um ihn herum, sie sind sich sehr nah. Er hat alles, was er braucht in seinem Umfeld, auf einem Top-Level. Alles ist möglich für diesen Jungen.“

Zaire-Emery macht großen Schritt unter Luis Enrique

In der laufenden Saison zeigt der junge Franzose schon früh, dass er auch auf hohem internationalem Niveau mithalten kann. Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2025, in den nächsten Jahren dürfen die PSG-Anhänger sich also noch über ihren neuen Pariser Prinzen freuen.