Bayern-Einzelkritik: Kanes bisher schwächste Leistung - Joker top!

NOUSSAIR MAZRAOUI: Bekam die Chance von Beginn an, entfachte über die rechte Seite aber kaum Gefahr und wirkte in einigen Defensivzweikämpfen zu sorglos. Holte sich immerhin den Assist zum 1:1. SPORT1-Note: 4

Davies bleibt hinter den Erwartungen zurück

Laimer enttäuscht

Bayerns Super-Joker schlägt wieder zu

Kanes bisher schwächste Leistung

HARRY KANE: Hatte die erste Chance des Spiels, scheiterte nach starkem Sané-Pass aber am Kopenhagener Keeper Grabara. War ansonsten kaum ins Spiel eingebunden, kam in Durchgang eins auf lediglich sechs Ballkontakte – Torhüter Ulreich hatte mehr als dreimal so viel (19)! War mit einer Kopfballverlängerung am Siegtreffer beteiligt, trotzdem die bisher schwächste Performance von Kane im Bayern-Trikot. SPORT1-Note: 5