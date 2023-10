Champions League: BVB-Aufstellung da! Süle fehlt erneut/ BVB - AC Mailand heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Terzic setzt gegen Mailand auf seinen Kapitän

Im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim wechselt BVB-Coach Terzic lediglich auf einer Position. Kapitän Emre Can rückt für Felix Nmecha in die Startelf, Niklas Süle sitzt wiederum erneut nur auf der Bank. „Da hat sich bei uns eine Verteidigung gefunden, das gilt auch für den Sturm. Und auch von der Bank können wir immer nachlegen“, erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Spiel.

Der BVB-Coach erklärte auch, weshalb Can wieder von Beginn an starten darf. „Emre ist richtig gut reingekommen und hat eine sehr gute Reaktion auf die letzten Aufstellungen gezeigt. Wir brauchen heute ein kompaktes Mittelfeld und haben uns für zwei sehr zweikampfstarke Spieler im Zentrum entscheiden.“

Borussia Dortmund - AC Mailand: Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini – Özcan, Reus, Emre Can – Malen, Füllkrug, Brandt

So können Sie BVB - AC Mailand live im TV & Stream verfolgen:

Dortmund mit besonderer Rechnung

„In der Regel braucht man in einer Gruppe etwa zehn Punkte“, sagte Trainer Edin Terzic vor der Begegnung. „Wenn man das runterrechnet, weiß man um die Wichtigkeit der Heimspiele.“ Fünf Gelegenheiten bleiben den Dortmundern nach der Auftaktniederlage noch, Terzic gab sich zuversichtlich: „Wir glauben, dass wir zu ganz vielen Möglichkeiten kommen werden, das Spiel zu gewinnen. Wir haben uns unsere Gedanken gemacht.“

Auch Niclas Füllkrug war Teil der Pressekonferenz, der Nationalspieler zeigte sich entspannt und von der Drucksituation unbeeindruckt: „Ich bin eigentlich immer relativ entspannt. Am Ende geht es wie in jedem Spiel darum, zu gewinnen.“ In Hoffenheim hatte er sein erstes Tor für den BVB erzielt.