Champions League: BVB - AC Mailand heute LIVE im TV, Stream & Ticker

So können Sie BVB - AC Mailand live im TV & Stream verfolgen:

Mit dem BVB und Milan treffen zwei enorm formstarke Teams aufeinander! Beide Mannschaften konnten die letzte drei Ligapartien allesamt gewinnen und befinden sich in bestechlicher Form. Dortmund steht in der Bundesliga-Tabelle aktuell auf Rang vier, der AC Milan in der Serie A gar auf Rang zwei, punktgleich mit Tabellenführer und Stadtrivale, Inter Mailand.