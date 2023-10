Champions League: So dekoriert Union das Olympiastadion um

Nach über 23 Jahren findet am heutigen Abend wieder ein Champions-League-Gruppenspiel im Berliner Olympiastadion statt. Am 21. März 2000 musste sich Hertha BSC dem FC Porto mit 0:1 geschlagen geben. Seitdem fand dort - das Champions-League-Finale 2015 ausgenommen - kein Spiel in der Königsklasse mehr statt.