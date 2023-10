Champions League: Sorgen um Jude Bellingham - Ancelotti gibt Update

Für Real Madrid läuft in der Champions League alles nach Plan. Durch den 2:1-Arbeitssieg bei Sporting Braga grüßen die Königlichen mit neun Punkten aus drei Spielen von der Tabellenspitze.

Garant für den Sieg war erneut Jude Bellingham, der in der 61. Minute zum 2:0 traf. Es war bereits der elfte Treffer im zwölften Pflichtspiel für den Mittelfeldspieler, der zudem noch drei Tore vorbereitete.

Kurz vor dem Ende der Partie in Braga gab es dann aber eine Schrecksekunde für alle Fans von Real Madrid, denn Bellingham musste in der 89. Minute verletzt ausgewechselt werden, fasste sich dabei an die Leiste.