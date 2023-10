"Licht im dunklen Meer des Schweigens": Belgrad-Coach dankt deutschen Teams

Es waren emotionale Worte, die Belgrad-Trainer Barak Bakhar am Dienstag an die Öffentlichkeit richtete.

Der israelische Coach von Roter Stern Belgrad sprach auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig über die Situation in seinem Heimatland, das am 7. Oktober von der Terrororganisation Hamas angegriffen worden war und sich seitdem im Krieg befindet.

Der 44-Jährige kritisierte, dass Großklubs wie der FC Barcelona, Real Madrid oder Manchester City trotz der Ereignisse schweigen würden. Er sagte: „Die Welt des Fußballs ist wirklich enttäuschend.“ Es gehe nur um Geld. „Kann man mit Geld Werte und Gerechtigkeit kaufen?“, fügte er eine rhetorische Frage an..

Belgrad-Coach Bakhar: „Mein Land blutet“

Doch der Trainer bedankte sich anschließend ausdrücklich bei den deutschen Bundesliga-Klubs. „Der deutsche Verband und die deutschen Klubs sagen ihre Meinung. Sie stehen auf der Seite der Opfer , auf der richtigen Seite“, so Bakhar. „Sie sind ein kleines Licht im dunklen Meer des Schweigens.“

Dann schilderte er die dramatische Situation vor Ort. „Mein Land blutet“, sagte er emotional. Seine Frau und seine drei Kinder, die noch in Israel seien, müssten Tag und Nacht Schutz suchen, zuletzt erst eine Stunde zuvor, „weil Bomben in der Nähe ihres Hauses einschlugen“, erzählte Bakhar. Viele Israelis seien gebrochen, in Körper und Seele.