Champions League: "Das dürfen sie nicht machen!" United-Legenden haben genug

„Du kannst in der Champions League nicht neun Tore in drei Auswärtsspielen schießen und am Ende mit einem Punkt dastehen!“ Nach Manchester Uniteds 3:3 bei Galatasaray Istanbul sprach Rio Ferdinand bei TNT Sports aus, was wohl so ziemlich jeder United-Fan denkt.

Wieder einmal hatten die Red Devils eine Führung in der Fremde nicht in einen Sieg ummünzen können. Bereits am vierten Spieltag lag man mit 2:0 und 3:1 in Kopenhagen in Front, um am Ende 3:4 zu verlieren. Am ersten Spieltag schoss man drei Tore in der Münchner Allianz Arena und stand doch mit leeren Händen da.