Champions League: Fans von Galatasaray droht das Stadionverbot in München!

Der FC Bayern München erwartet am Mittwoch einen besonderen Fan-Ansturm beim Duell gegen Galatasaray. Man geht davon aus, dass sich die Anhänger der Türken nicht nur auf den Gästeblock beschränken, sondern mit deutlich mehr Fans anreisen. Nun hat der Rekordmeister mit einer Einschränkung reagiert.

Bayern warnt Gala-Fans vor „Stadionverbot“

So sei „der FC Bayern als ausrichtender Club verpflichtet, die Eintrittskarten so zu vergeben, dass die optimale Fantrennung zwischen Heim- und Auswärtsfans gewährleistet ist. Außerhalb des Gästebereichs kann Fans in Kleidung der Gastmannschaft der Zutritt ins Stadion verwehrt werden.“