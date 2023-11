Champions League: "Ich habe das Tor fast dreimal bejubelt" - Stimmen nach Bayerns Sieg gegen Galatasaray

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Nach dem Spiel in der Allianz Arena zeigten sich die Protagonisten des deutschen Rekordmeisters erleichtert, mussten aber auch eine Hiobsbotschaft verkraften .

Nagelsmann-Rückkehr in Bayern-Stadion

… ob die Bayern effizient waren: „Effizient, wenn man auf die großen Chancen schaut. Aber ineffizient bei den Halbchancen – da waren wir nicht effektiv, da waren wir eher etwas schlampig und ungenau. Das, was wir in Dortmund gezeigt haben, hat heute etwas gefehlt. Vielleicht etwas der Belastung geschuldet. Wir hätten uns mehr Chancen herausspielen können. Deswegen war es ein knappes Spiel. Ich war aber zufrieden mit dem Grip und der Energie, die wir hatten.“

... über das Spiel: „Es war ein hartes Spiel. Wir haben nicht schlecht gespielt, aber es hat häufig der letzte Ball gefehlt. Es hat Geduld und Zeit gebraucht, aber am Ende haben wir verdient gewonnen. Sie haben stark verteidigt. Jamal musste unglücklicherweise raus, dann kam Thomas und hat für uns das Niveau gehalten. Ich bin sehr froh, dem Team zu helfen.“

... über den langen Check beim 1:0: „Ich habe das Tor fast dreimal bejubelt. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht im Abseits war. Ich weiß nicht, was sie beim dritten Mal gecheckt haben. Aber am Ende ist alles gut gelaufen.“

... über das Spiel: „Eine super Ausbeute. Die Gruppenphase mit Bravour bestanden bisher. Wir können stolz sein auf unsere Leistung, die wir bisher in der Champions League gezeigt haben und sind froh, dass wir Galatasaray zu Hause geschlagen haben. Es war eine super Atmosphäre. Abends, neun Uhr, Flutlicht, zu Hause, das ist etwas Besonderes für jeden Fußballer. Da träumt jeder von als Kind. Jetzt wieder mit der Mannschaft gegen eine klasse Mannschaft auf dem Platz zu stehen, ist etwas ganz Besonderes für mich.“

... über den Ballbesitz: „Es ist schwer, immer nach vorne durchzuschlagen, weil sie auch ein gutes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt haben. Wir hatten eine gute Präsenz, das gewisse Selbstbewusstsein und ein gutes Stellungsspiel aus dem Positionsspiel heraus. Deshalb konnten wir uns den Ball gut hin- und herspielen und die Angriffe starten.“

... über Kane: „Wir haben es schon vor dem Spiel besprochen. Wir können uns auf ihn verlassen. Die guten Leistungen, die er schon vorher in der Premier League und Champions League gezeigt hat, hat er mitgenommen in die Bundesliga und auch heute hier ins schwarze Trikot. Er ist ein Phänomen und wir sind stolz, dass er bei uns in der Mannschaft spielt.“