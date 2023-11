Champions League: PSG droht historische Demütigung

Superstar Kylian Mbappé könnte mit Paris Saint-Germain am 13. Dezember im Signal-Iduna-Park ein unschönes Kapitel Geschichte schreiben: Zum ersten Mal seit der Macht-Übernahme von QSI (Qatar Sports Investments) beim Hauptstadt-Klub könnte man nicht in der Champions League! Es droht erstmals seit zwölf Jahren der Abstieg in die deutlich weniger glamouröse Europa League.