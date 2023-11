Champions League: TV-Star Kate Abdo überrumpelt - intimes Geständnis von Clint Dempsey

So geschehen bei Kate Abdo. Die auch hierzulande bekannte TV-Moderatorin sah sich sich während der Ausübung ihres Jobs bei der Champions-League -Berichterstattung ihrer Show auf CBS Sports mit einem einem unerwarteten Geständnis konfrontiert.

Was war geschehen? Abdo hatte Studio-Gast und Premier-League-Veteran Clint Dempsey gleich zu Beginn der Übertragung im Small Talk befragt, was er denn so getrieben habe seit seinem Karriereende 2018, nachdem der 40-jährige auch lange Jahre beim FC Fulham und für Tottenham Hotspur aufgelaufen war.