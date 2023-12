Champions League: Fans betrauern das Ende einer Ära

„Fühlt sich noch sehr seltsam an“

Auch „Der Spiegel“ kritisiert die Reform via X auf ironische Art und Weise. „Die Champions League verabschiedet sich am Abend auf Dauer von der Gruppenphase. Um noch mehr Geld zu machen, gibt es in der kommenden Saison einen neuen Modus. Zum Glück“, setzt man einen Seitenhieb in Richtung UEFA.