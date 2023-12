Champions League: Irre Konstellation in der Bayern-Gruppe! So kommen Gala und United weiter

Der FC Bayern hat sich bereits als Gruppensieger der Champions-League-Gruppe A für das Achtelfinale qualifiziert. Dahinter geht es eng zu, sowohl der FC Kopenhagen, Galatasaray Istanbul und Manchester United kämpfen am letzten Gruppenspieltag noch um das begehrte Achtelfinal-Ticket.

Während Manchester United die schlechtesten Karten im Kampf um Rang zwei hat, haben sowohl Kopenhagen als auch Galatasaray alles in eigener Hand. SPORT1 fasst die Ausgangslage zusammen und erklärt, wie sich welches Team für die K.o.-Phase qualifiziert.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

So kommt Manchester United noch weiter

So kommt Kopenhagen weiter

So kommt Galatasaray Istanbul weiter

Auch hier eine einfache Rechnung: Gewinnen die Türken in Kopenhagen, bedeutet das den Einzug ins Achtelfinale. Ein Remis reicht Gala jedoch nicht, obwohl in diesem Fall Kopenhagen und Istanbul in den direkten Duellen gleich viele Punkte und Tore erzielt hätten. Denn: Das Torverhältnis aus der gesamten Gruppenphase wäre bei Kopenhagen minimal besser (-1) als bei Galatasaray (-2).