Fünfter Champions-League-Platz: Aktuell würde er an die Bundesliga gehen

Die letzte Gruppenphase der Champions League ist Geschichte . Zur kommenden Saison wird der Modus vor der K.o.-Phase verändert, dann gehen insgesamt 36 Teams in einem Ligasystem an den Start - und damit vier mehr als bisher.

Doch wer bekommt die extra Startplätze? Fest steht, dass zwei davon an die beiden Ligen gehen, die in den drei europäischen Klubwettbewerben in der laufenden Saison am besten abschneiden.