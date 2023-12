Champions League: Newcastle schenkt alles her - Donezk in Europa League

Bitteres Europapokal-Aus für Newcastle United, vorerst keine Champions League mehr in Hamburg: Während der englische Scheichklub alles verspielte, musste auch Schachtar Donezk das Achtelfinale abhaken.

Der ukrainische Meister unterlag beim FC Porto am abschließenden Gruppenspieltag mit 3:5 (1:2) und tritt damit nach der Winterpause in der Europa League an.