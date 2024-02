Champions League: City-Star Kevin De Bruyne gelingt Traum-Comeback

Muskelfaserriss im Oberschenkel! So lautete die bittere Diagnose, nachdem Kevin De Bruyne beim 1:0-Sieg von Manchester City im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand am 10. Juni des vergangenen Jahres bereits in der 36. Minute verletzt den Platz verlassen musste. Seitdem erlebte der Belgier schwierige Monate.

Doch seit seiner endgültigen Rückkehr beim 5:0-Sieg der Citizens in der 3. Runde des FA Cups dreht De Bruyne wieder auf und läuft allmählich zur Höchstform auf. In sieben Spielen erzielte der 32-Jährige zwei Tore und konnte sieben weitere Treffer seiner Mitspieler vorbereiten.

Harter Rückschlag nach Comeback

Anschließend sollte der gebürtige Drongener gegen den FC Burnley wieder in Höchstform auflaufen und mit City den ersten Sieg auf dem Weg zur Meisterschaft einfahren. Doch es kam anders als geplant: Beim 3:0-Sieg der Skyblues verletzte sich der Ex-Wolfsburger erneut am Oberschenkel und musste bereits zur Mitte der ersten Hälfte ausgewechselt werden.

Und dies ist ihm mehr als gelungen. Am Dienstagabend machte er mit den Skyblues den ersten Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale und auch in der Premier League läuft es für den Klub nicht schlecht. Dort stehen die Citizens mit nur drei Punkten und einem Spiel weniger auf Tabellenführer FC Liverpool auf dem zweiten Tabellenplatz. Im FA Cup schlug City in der 4. Runde den FC Tottenham und trifft dort nun auf Aufsteiger Luton Town.