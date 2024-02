Champions League: Einzelkritik: Glatte 5 für Sancho

Borussia Dortmund hat sich mit dem 1:1 einen Punkt in Eindhoven erzittert und sich somit eine ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft - auch dank eines ehemaligen Eindhoven-Spielers. Nach starkem Beginn verfiel der BVB in alte Muster. Immerhin stimmte der Einsatz und die Leidenschaft.

IAN MAATSEN: Machte defensiv gegen den pfeilschnellen PSV-Rechtsaußen Johan Bakayoko einen guten Job, behielt in den meisten direkten Duellen gegen den Belgier die Oberhand. Einmal ließ er sich in der zweiten Halbzeit im eigenen Strafraum austanzen, Meyer entschärfte. Konnte auch offensiv Akzente setzen – zu oft aber etwas ungenau. SPORT1 -Note: 3

MATS HUMMELS: Kehrte für den gesundheitlich angeschlagenen Niklas Süle zurück in die Startelf und überzeugte auf ganzer Linie. Grätschte und köpfte von Beginn an alles weg, was auf ihn zukam. Starkes Zweikampfverhalten, gerade in den entscheidenden Duellen. Besonders hervorzuheben war sein nahezu perfektes Stellungsspiel. Großes Aber: Das vermeintliche Foulspiel, das zum Elfmeter und 1:1 führte (56. Spielminute). SPORT1-Note: 2