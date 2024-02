Champions League: Erling Haaland zeigt unglaubliche Akrobatik

Unglaubliche Aktion von Erling Haaland! Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Kopenhagen zeigte der City-Star in der 29. Minute erneut, welches Talent er auf den Platz bringt. Nach einer Flanke des Belgiers Jeremy Doku in Richtung Elfmeterpunkt sprang der Norweger ungedeckt in die Luft, streckte sein Bein artistisch in die Luft und schoss den Ball per Seit-/Fallrückzieher neben das Tor.