Champions League: Historisch! CL-Abend der Rekorde

In den Achtelfinal-Hinspielen der Champions League am Mittwochabend wurden gleich zwei Bestmarken aufgestellt - das hätte man beim ersten Blick auf die Ergebnisse wohl nicht vermutet.

Yamal und Pepe brechen Rekorde

Zeitgleich lief in der anderen Partie in Porto mit Urgestein Pepe ein weiterer Rekordhalter auf. Der Innenverteidiger war mit 40 Jahren, elf Monaten und 26 Tagen der älteste jemals eingesetzte Feldspieler in einem K.-o.-Spiel. Am Montag feiert er übrigens seinen 41. Geburtstag.