Tuchel mit klarer Botschaft an Bayern-Star Tel

„Er war ein extrem wichtiger Faktor“, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz am Dienstagabend : „Er hat sein Momentum ein bisschen verloren. Er ist nicht mehr so aggressiv, wenn er kommt, auch nicht in der Box.“

Tuchel über Tel: „Vergessen, wie jung er noch ist“

Allerdings seien derlei Formschwankungen für einen 18-Jährigen normal. „Wir haben in der Phase, in der es so gut lief, vergessen, wie jung er noch ist. Es ist in seinem Alter ganz normal, dass es mal ein Wellental gibt.“