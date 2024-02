Riesiger BVB-Frust: Hummels tobt im TV

Schon unmittelbar nach dem umstrittenen Pfiff von Schiedsrichter Srdjan Jovanovic war Mats Hummels auf 180. Und auch direkt nach dem Abpfiff war der Ärger des BVB-Stars noch längst nicht verraucht. Ganz im Gegenteil, Hummels redete sich regelrecht in Rage.

Hummels witterte Methode. „Das ist der zweite lächerliche Elfmeter, den wir kassiert haben in der Champions League nach Paris, ich verstehe die Schiedsrichter aktuell nicht“, sagte Hummels. Im ersten Gruppenspiel sorgte ein umstrittener Handelfmeter für die Entscheidung zugunsten von PSG.

Hummels: „Twitter wartet darauf“

Auf X (ehemals Twitter ) legte Hummels kurz nach dem Abpfiff in Eindhoven nach. „Twitter wartet darauf, Twitter bekommt es. Was für ein Witz von einem Elfmeter gegen uns. Schon wieder! Ich kann nicht glauben, dass es solche Entscheidungen wie heute oder gegen Chelsea oder PSG mit dem VAR gibt“, schrieb Hummels.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Ex-Schiedsrichter Wolfgang Stark konnte die Entscheidung des Unparteiischen in gewisser Weise nachvollziehen. „Das ist eine ganz knifflige Situation für den Schiedsrichter. Mats Hummels spielt mit dem langen Bein zuerst den Ball. Er geht durch das Tackling ein hohes Risiko. Mit dem anderen Fuß, dem sogenannten Nachziehbein trifft er ihn.“

„Das ist null ein Elfmeter“

Hummels ließ sich nicht davon aber nicht von seinem Standpunkt abbringen. „Das ist eine Erklärung, die kann nur aus dem Regelbuch kommen und nicht aus dem Profifußball. Das möchte ich mal betonen. Es tut mir leid, das ist null ein Elfmeter. ‚Nachziehbein‘, nachdem ich drei Minuten vorher den Ball gespielt habe. Also bei aller Liebe.“

Hummels fand Schiedsrichter früher „wesentlich besser“

Generell prangerte der 35-Jährige das sinkende Niveau der Schiedsrichter an. „Wir geben Elfmeter für Situationen, für die wir im Mittelfeld keinen Freistoß geben. Wir geben Handspiele, die wir am Mittelkreis nicht pfeifen, aber es gibt den Elfmeter. Wir sind auf einem völlig falschen Weg in dieser Hinsicht. Ich habe den Eindruck, der VAR hat die Schiedsrichter schlechter gemacht. Ich fand früher die Schiedsrichter wesentlich besser.“