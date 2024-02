"Tödliche Waffe": Inter Mailand feiert Arnautovic

Arnautovic war in der Halbzeitpause für den Ex-Gladbacher Marcus Thuram eingewechselt worden und verschaffte Inter mit seinem Treffer in der 79. Minute eine gute Ausgangsposition für den Kampf um das Viertelfinale. „Arnautovic verschwendet mindestens drei Chancen. Die Fans spornen ihn an und er schafft am Schluss den entscheidenden Treffer“, kommentierte Gazzetta dello Sport.