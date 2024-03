Bayern-Aufholjagden in der CL: Und Pep reißt die Hose

Der FC Bayern muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) ein 0:1 wettmachen. Die Münchner wissen, wie das geht: Seit ihrer ersten Teilnahme an der neu geschaffenen Königsklasse in der Saison 1994/95 kamen sie dreimal nach einer Auswärtsniederlage im Hinspiel noch weiter. Im alten Landesmeister-Cup schafften sie es viermal. - Die erfolgreichen Aufholjagden im Überblick: