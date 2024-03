Champions League: Irre Mega-Prämie enthüllt! Napoli-Boss mit 10-Mio,-Euro-Versprechen

Was wirklich hinter der hohen Siegprämie steckt

Die enorm hohe Siegprämie, die der Napoli-Boss den Spielern in Aussicht stellt, hat einen guten Grund. Denn bei einem Weiterkommen am Dienstagabend würde Neapel in der Fünf-Jahres-Wertung der FIFA an Liga-Konkurrent Juventus Turin vorbeiziehen - gleichbedeutend mit der Qualifikation für die FIFA Klub-WM.