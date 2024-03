Champions League: Mega-Aufreger um Real-Star! Leipzig sauer

Benjamin Henrichs war sichtlich bedient. „Wenn ein Spieler von uns einem Spieler von Real an den Hals geht, dann fliegt er vom Platz, einhundert Prozent“, sagte der RB-Abwehrspieler nach dem 1:1 der Leipziger , gleichbedeutend mit dem Aus , in Madrid bei DAZN . „Wenn das andersrum passiert wäre, hätte ein Spieler von uns die Rote Karte bekommen? Ich gehe stark davon aus“, ärgerte sich der Nationalspieler.

Zuvor war es in einer offenen Partie in der 54. Minute zu einem Aufeinandertreffen zwischen Willi Orban und Vinicius Junior gekommen. Der Madrilene griff Leipzigs Kapitän dabei an den Hals.

Große Aufreger in spanischen Medien

Auch in den spanischen Medien war die Szene das große Thema des Spiels. Die Sportzeitungen AS und Marca ließen jeweils ihren Schiedsrichter-Experten zu Wort kommen.

„Er hätte ohne Frage des Feldes verwiesen werden können. Denn die zweite Aktion geht an den Hals“, erklärte Itturalde González der AS : „Real hätte nur noch zu zehnt sein müssen.“

Eine Einschätzung, die Predrag Mijatovic so gar nicht teilen konnte. „Es gibt keine Erklärung für das, was Vinicius getan hat. In diesem Wettbewerb und mit diesem Trikot ist dieses Verhalten inakzeptabel“, schimpfte der frühere Real-Profi. „Er hat es getan, weil in der ersten Halbzeit nichts geklappt hat, er fühlte sich hilflos und ist explodiert“.