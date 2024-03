Champions League: Trickkiste oder Nummer sicher beim FC Bayern? Tuchel ist gefordert

Die ganze Saison hinweg war der Kader des FC Bayern eine einzige Baustelle. Mittlerweile hat Thomas Tuchel wieder mehr Möglichkeiten, seine Aufstellung zu gestalten. Obendrein kündigte der Trainer ohnehin an, durch sein feststehendes Aus im Sommer aktuell „rücksichtsloser“ sein zu können. Doch was bedeutet das für das Spiel gegen Lazio?

Baustelle Nummer 1: Die Viererkette

Aufgrund des 0:1-Rückstands aus dem Hinspiel in Rom könnte man fast glauben, die Verteidigung sei im Rückspiel zu vernachlässigen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Ein früher Rückstand und zu viele individuelle Fehler wären Gift für die Münchner Aufholjagd.

Besonders zweikampfstark präsentierten sich in der Innenverteidigung zuletzt Matthijs de Ligt und Eric Dier. Vor allem auf den Engländer hält man beim Rekordmeister große Stücke. „Er ist in unserer Abwehr mit seiner ganzen Persönlichkeit eine wertvolle Unterstützung“, ließ sich Sportvorstand Max Eberl in einer Pressemitteilung zitieren.