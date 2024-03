FC Bayern: Tuchel scheitert wieder an den gleichen Dingen

Tuchel nimmt keine Rücksicht

Sprach er vor fast einem Jahr noch davon, sich in die Mannschaft „schockverliebt“ zu haben , klang das nur wenige Wochen später schon anders: „Zu wenig Bewegung, zu wenig Verantwortung, zu wenig Mut, zu wenig Präzision“, attestierte Tuchel seinem Team nur fünf Wochen später am 33. Spieltag der Saison 2022/23.

Und so ging es weiter. Fast wirkte Tuchel dabei so, als probiere er mehrere Erziehungsstile an seiner Mannschaft aus. Strafender Vater, väterlicher Freund - der Weg von einem Extrem ins andere war kurz.

Welchen Tuchel erlebt Bayern jetzt?

„Unterstützung - die bekommt sie auch. Die hat sie am Wochenende bekommen und auch in der Halbzeit. Sie wird immer weiter Unterstützung bekommen - das ist meine Aufgabe, vor allem in einer Phase, in der es schwierig ist“, sagte Tuchel auf SPORT1-Nachfrage auf der Pressekonferenz am Montagmittag.