FC Bayern: Das sagt Tuchel zur Goretzka-Ausbootung beim DFB - PK vor Darmstadt

Die Kader-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann schlug am Donnerstag hohe Wellen. Er verzichtet für die kommenden zwei Vorbereitungsspiele des DFB-Teams unter anderem auf Bayern-Star Leon Goretzka, der sich somit auch nicht für die Heim-EM empfehlen kann.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch darüber hinaus verliert der FC Bayern im aktuellen DFB-Kader an Gewicht - und stellt nur noch fünf Spieler. Dafür hat es aber Aleksandar Pavlovic zum ersten Mal in die Auswahl geschafft.

„Die Bayern-Woche“, der SPORT1 Podcast zum FCB: Alle Infos rund um den FC Bayern München – immer freitags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Auf der Pressekonferenz des FC Bayern am Freitag bezeichnete Tuchel die Ausbootung von Goretzka als „eine sehr harte Entscheidung“. Goretzka sei „sehr enttäuscht“, so der scheidende Trainer des Rekordmeisters.

{ "placeholderType": "MREC" }

Tuchel zur Goretzka-Ausbootung: „eine sehr harte Entscheidung“

Die Entscheidung für Pavlovic sei „eine sehr schnelle und auch ein Stück weit überraschende Nominierung“, kommentierte Tuchel, der über Nagelsmanns Kader im Allgemeinen sagte: „Die DFB-Entscheidungen haben wir zu akzeptieren. Das ist die Aufgabe von Julian als Bundestrainer, zu nominieren.“

Auf der PK beantwortete Tuchel aber auch Fragen zu seiner Strategie vor dem Darmstadt-Spiel, Manuel Neuers Vaterglück und seine Genesung und die Champions-League-Auslosung. SPORT1 hat die PK hier zum Nachlesen:

+++ Die Pressekonferenz ist beendet +++

Der FC Bayern reist nach dem Abschlusstraining am Nachmittag nach Darmstadt, wo sich der Rekordmeister am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) beweisen muss.

+++ Was will Tuchel dem Team vor dem Darmstadt-Spiel mitgeben? +++

Die Ausgangslage ist klar. Wir haben alles zu verlieren. Die Darmstädter haben alles zu gewinnen. Das ist klar. Das ist die Aufgabe und das machen wir nicht zum ersten Mal.

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Das sagt Tuchel zur Champions-League-Auslosung +++

Wünschen tun wir uns gar nichts. Wir sind froh und stolz darauf, in diesem Lostopf zu sein. Es war unser Anspruch, unter den letzten Acht zu sein. Wir sind verdient im Viertelfinale. Jetzt brauchst du ein bisschen Losglück. Du brauchst an dem Spieltag natürlich auch ein bisschen Glück. Natürlich gibt es Teams, die dir vielleicht ein bisschen besser liegen als andere. Ab sofort ist alles möglich. Wir werden es zusammen schauen gleich. Wir schauen das zusammen mit dem Staff. Jeder ist heiß darauf. Aber um zwei Uhr ist Besprechung und jedem muss klar sein, dass Besprechung nicht für irgendein internationales Spiel ist, sondern für Darmstadt. Wir müssen morgen liefern, um weiter dranzubleiben und unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

+++ Über Sané, der wegen Rotsperre nicht zum DFB fährt +++

Die Pause tut ihm gut. Aber er muss erst morgen liefern, sonst muss er jeden Tag trainieren. Mir ist am liebsten, er spielt und spielt und spielt. Ich bin überzeugt davon, dass ihm das am meisten hilft. Ich weiß nicht, was Pausen mit ihm machen. Normalerweise will er ja keine Pausen haben und spielt auch durch den Schmerz durch wie in den letzten Wochen. Er wird jetzt hier sein und mit uns trainieren. Wir müssen die Zeit für ihn gut überbrücken, er hat auch Zeit seine vielen Wehwehchen zu behandeln. Morgen muss er erstmal liefern auf hundert Prozent, da geht der Fokus hin.

+++ Über Neuers Comeback im Hinspiel und seine DFB-Nominierung +++

Das schafft vielleicht einer von 20 Millionen Spielern. Man kann es nicht hoch genug bewerten. So stabil zu sein auf dem ganzen Weg durch die Reha, auch bei Rückschlägen. Es gebührt auch allen behandelnden Ärzten, allen Erstversorgern bei dem Unfall, Physios und Reha-Trainern hier im Klub, der allergrößte Respekt. Aber was Manu da durchgezogen hat, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Das ist einzigartig. Es ist ein großes Geschenk, ihn so erleben zu dürfen. Für ihn ist das eine riesengroße Belohnung. Als ich dann gemerkt habe, dass er wirklich zurück auf den Platz kommt, war mir auch klar, dass dann der nächste Schritt kommen wird: er wird zur Heim-EM gehen. Das war dann irgendwann klar. Im Torwartspiel, in der Ausstrahlung, in der Antizipation von Situationen einfach eine ganz eigene Liga ist.

+++ Tuchel über die Länderspielpause +++

Ich habe immer Sorge, bei jeder Länderspielpause. Die größte Sorge ist natürlich immer die Verletzungssituation. Jetzt sind wir gerade zum ersten Mal in der Saison mit 19, 20 Spielern auf dem Platz, also - bei allem Respekt - nicht mit Jugendspielern oder vom Campus, sondern tatsächlich mit Lizenzspielern. Das macht sofort was mit einer Gruppe, das ist doch ganz klar. Diese Länderspielpause im März ist nicht ohne, die unterbricht nach der Winterpause wieder deinen Rhythmus, den du gerade wieder gefunden hast. Aber es ist, wie es ist. Wir drücken die Daumen, dass alle wieder gesund zurückkommen.

+++ Über das Innenverteidiger-Duo de Ligt und Dier +++

Sie gewinnen Spiele, sie funktionieren. Das berechtigt alleine weiterzuspielen. Sie funktionieren gut mit den Außenverteidigern und Sechsern. Es gibt wenig Grund zu wechseln. Es gibt natürlich immer Grund zu wechseln, wenn man isoliert die Qualität von Minjae Kim und Dayot Upamecano betrachtet. Trotzdem sind die Chancen, dass die beiden wieder beginnen, weil sie es jetzt zuletzt gut gemacht haben.

+++ Tuchel über das Vaterglück von Manuel Neuer +++

Er hatte zwei Tage Pause, das muss reichen. Er kommt heute zurück, steht morgen im Tor. Das beflügelt, ist doch klar. Ich hab gehört, dass es der Mama gut geht, und deswegen geht es dem Papa auch gut.

+++ Tuchel über die Goretzka-Ausbootung und die Nominierung von Pavlovic +++

Die DFB-Entscheidungen haben wir zu akzeptieren. Das ist die Aufgabe von Julian als Bundestrainer, zu nominieren. Dafür gab es gestern eine PK - da hilft es wenig, wenn ich nochmal eine PK dazu mache. Das ist nicht meine Aufgabe. Wir unterstützen unsere Spieler maximal - das tun wir immer, egal ob sie nominiert sind oder nicht. Das war natürlich eine sehr schnelle und auch ein Stück weit überraschende Nominierung für Pavlo (Aleksandar Pavlovic, d. Red.). Aber das ist die Entscheidung. Leon ist sehr enttäuscht, das ist eine sehr harte Entscheidung im Moment. Die Zeit wird immer knapper zur EM. Aber auch ihn unterstützen und pushen wir, er war zuletzt sehr gut. Wir haben‘s natürlich ihm angemerkt. Aber im Training haben wir es nicht gemerkt. Er hat sehr gut trainiert.

+++ Tuchel über den Darmstadt-Kader +++

Bei uns definitiv nicht dabei sind nur die Verletzten: Kingsley Coman, Noussair Mazraoui, Bouna Sarr und Tarek Buchmann. Bei den Stammspielern betrifft es eigentlich nur noch Noussair und Kingsley. Wir hatten gegen Mainz zum ersten Mal in dieser Saison die Situation, dass wir einen vollen Kader an Lizenzspielern hatten. Auch deshalb steigt die Qualität im Spiel. Das merken wir jetzt gerade sehr deutlich.

+++ Die PK beginnt +++

Thomas Tuchel nimmt vor den Pressevertretern Platz.

+++ DFB-Kader: Was sagt Tuchel zu Nagelsmanns Entscheidungen? +++

Spannend wird sein, wie der Bayern-Trainer auf die Nominierung des DFB-Kaders reagiert. Bundestrainer Nagelsmann nimmt nur fünf Bayern-Profis mit - und verzichtet unter anderem auf Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Leroy Sané. Letzterer sitzt beim DFB jedoch ohnehin eine Rotsperre ab.

+++ Champions-League-Auslosung +++

Für den FC Bayern steht heute noch ein anderer wichtiger Termin an: Die Viertelfinalspiele der Champions League werden ausgelost (ab 12 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER). Wer wäre wohl Tuchels Wunschgegner? Wer liegt den Bayern am meisten, wer am wenigsten?

+++ Herzlich willkommen +++