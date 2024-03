Özils „dunkelste Stunde“ gegen Bayern - so übel ging es zuletzt für Arsenal aus

1:5, 1:5, 1:5: Das sind die Ergebnisse der letzten drei Spiele des FC Arsenal gegen den FC Bayern. Entsprechend ernüchtert zeigten sich die englischen Medien, nachdem Ex-Chelsea-Profi John Obi Mikel am Freitag die Paarungen für das Champions-League-Viertelfinale (am 9. und 17. April) ermittelt hatte.

Von einem „Horror-Los“ sprach die Sun , von einem „Albtraum“ die Daily Mail . Zudem wird auf die gute Quote vom „alten Feind“ Harry Kane, lange Jahre beim Rivalen Tottenham aktiv, gegen die Gunners verwiesen. 14-mal traf dieser in 19 Spielen gegen Arsenal, fünf dieser Treffer erzielte er im Emirates Stadium.

Dreimal waren die Londoner in 13 Aufeinandertreffen mit dem FCB siegreich. Aber: Beim 2:0-Erfolg im Oktober 2015 handelte es sich „nur“ um ein Gruppenspiel. Die Siege 2005 und 2013 konnten nichts daran ändern, dass sich der FC Bayern in der K.o.-Phase durchsetzte. Noch nie ist es Arsenal gelungen, den deutschen Rekordmeister aus dem Wettbewerb zu werfen.

Bayern - Arsenal: Die Zeiten haben sich geändert

Doch die Zeiten haben sich geändert, weshalb Bayern-Vorstand Andreas Jung eindringlich vor dem einstigen Lieblingsgegner warnt. „Dass der Tabellenführer der Premier League kommt“, sagte er bei Sky über seine ersten Gedanken. „Das will schon was heißen. Eine Mannschaft, die vor Liverpool und City steht, die muss stark sein.“

Arsenal „in Bestform“ und ohne Angst vor dem Angstgegner

Doch in einer Saison, in der die Champions League wohl die einzige realistische Titelchance für den FC Bayern darstellt, dürfte es Trainer Thomas Tuchel nicht schwerfallen, seine Mannschaft für die Schwere der Aufgabe zu sensibilisieren.

Dass die Vorzeichen nicht mit denen von vor sieben Jahren vergleichbar sind, verdeutlichen auch die Worte von Arsenal-Sportdirektor Edu: „Wir spielen im Moment in Bestform, also lasst uns so weitermachen wie bisher und sehen, wie weit wir kommen können.“ Von Angst keine Spur.