Champions League: Titelträume für Bayern-Boss Dreesen "vermessen"

Das Viertelfinale ist erreicht, doch der weitere Weg zurück nach Wembley wird steinig. Der FC Bayern wagt nach dem Achtelfinal-Erfolg über Lazio Rom in der Champions League noch nicht, auf das Endspiel im Londoner Fußball-Tempel am 1. Juni zu hoffen.

„Es wäre vermessen, jetzt schon viel, viel weiter zu träumen“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem 3:0-Erfolg gegen die Italiener über das nächste mögliche Finale in der englischen Hauptstadt. Dort hatten die Bayern 2013 gegen Dortmund triumphiert.

Trainer Thomas Tuchel, der sich in der Krise Luft verschaffte, nannte den Champions-League-Titel den "reizvollsten und schwersten, den es zu holen gibt in Europa. Das ist wahrscheinlich auf der Welt das schwerste Turnier, der Reiz wird nicht größer, wenn man am Saisonende geht oder geringer, wenn man einen langfristigen Vertrag hat. Nur: Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir Schritt für Schritt denken."